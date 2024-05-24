Merhamet ’Alem’i! Gaziantep’te depremde hasar gören minare leyleklere yuva oldu... Onarım ertelendi





ALEM GÖÇTEN SONRA YERLEŞTİRİLECEK



Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş de leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını anımsatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." diye konuştu.