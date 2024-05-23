Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti | Kiraz Gülsün Bor Güner kimdir?

KİRAZ GÜLSÜN BOR GÜNER KİMDİR?

Evli ve bir çocuk annesi olan Kiraz Gülsün Bor Güner, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İç Borç Yönetimi Dairesinde şube müdürü ve 2010 yılında Washington Büyükelçiliğine ekonomi müşaviri olarak atanan Güner, 3 yıl görev yaptı. 2014 yılında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan ve 10 yıl görev yapan Güner, 31 Mart yerel seçimlerinde görevinden istifa ederek Çankaya Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı ancak aday gösterilmedi.