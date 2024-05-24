Bulduğu taş 4 milyon TL ediyor! Diyarbakır’da yaşayanlar yere dikkatli baksın! Tarlada gezerken milyoner oldu

Çiftçi, tarlasında bulduğu bu taşın değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.
Çiftçi, tarlasında bulduğu bu taşın değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir kuaför dükkanında çalışan kişi tarlada bulduğu göktaşını satışa çıkardı ve bu olay bölgede heyecan yarattı.
9 ay önce Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde görülen meteor yağmuru sonrası, benzer bir durum yaşandığı hatırlanarak, bulunan göktaşıyla ilgili ilginç spekülasyonlar başladı.
Taşı bulan kişi ise bulduğu taşı açık artırmada en yüksek teklifi verene satacağını ve aldığı parayla sevdiği kızla evleneceğini açıkladı. Bu duygusal karar, bölgede hem sevinç hem de merak uyandırdı.
Göktaşının gerçek değeri ve sonrasında nasıl bir ilgi göreceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.