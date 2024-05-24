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Bulduğu taş 4 milyon TL ediyor! Diyarbakır'da yaşayanlar yere dikkatli baksın! Tarlada gezerken milyoner oldu

Diyarbakır'ın verimli topraklarında sıradan bir gün geçiren bir çiftçi, hiç beklemediği bir anda inanılmaz bir servetin kapılarını araladı. Günlük işlerini yaparken, tarlasında çalışırken toprağın altında gözlerine çarpan bir taş, hayatını kökten değiştirecek bir keşfe dönüştü. İlk bakışta sıradan bir taş gibi görünen bu nesne, aslında paha biçilemez bir hazineydi. Çiftçi, her zamanki gibi sabah erken saatlerde tarlasına gitmiş, ekinlerini kontrol ediyor ve günlük tarla işlerini yürütüyordu. Tam da bu sırada, toprağı kazarken parıldayan bir şey dikkati çekti.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:59 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 09:59
Bulduğu taş 4 milyon TL ediyor! Diyarbakır’da yaşayanlar yere dikkatli baksın! Tarlada gezerken milyoner oldu

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Çiftçi, tarlasında bulduğu bu taşın değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir kuaför dükkanında çalışan kişi tarlada bulduğu göktaşını satışa çıkardı ve bu olay bölgede heyecan yarattı.

9 ay önce Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde görülen meteor yağmuru sonrası, benzer bir durum yaşandığı hatırlanarak, bulunan göktaşıyla ilgili ilginç spekülasyonlar başladı.

Taşı bulan kişi ise bulduğu taşı açık artırmada en yüksek teklifi verene satacağını ve aldığı parayla sevdiği kızla evleneceğini açıkladı. Bu duygusal karar, bölgede hem sevinç hem de merak uyandırdı.

Göktaşının gerçek değeri ve sonrasında nasıl bir ilgi göreceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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