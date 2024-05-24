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8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışında hayatını kaybetti

Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 19:17
8 yaşındaki Eftalya’dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışında hayatını kaybetti

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Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı.

8 yaşındaki Eftalya 'hamburger yeme' yarışında öldü!

Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

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