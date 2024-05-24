8 yaşındaki Eftalya’dan acı haber! Okulda arkadaşlarıyla hamburger yeme yarışında hayatını kaybetti

Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.