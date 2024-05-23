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Son dakika: Sultangazi'de bir iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi’de bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyeye attığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı kişinin daha önce de iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 11:24 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 11:24
Son dakika: Sultangazi’de bir iş yerine pimi çekilmemiş el bombası atıldı

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Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.

Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı.

Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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