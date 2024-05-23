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Mersin Tarsus'ta TIR cayır cayır yandı! Sıfır kilometre 7 otomobil kül oldu

Mersin Tarsus'ta sıfır otomobil taşıyan TIR alev alev yandı. Seyir halinde cayır cayır olan yangında TIR ve dorsesinde taşıdığı 8 otomobilden 7'si kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:46 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 17:46
Mersin Tarsus’ta TIR cayır cayır yandı! Sıfır kilometre 7 otomobil kül oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sıfır otomobil taşıyan TIR, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR ve dorsesindeki 8 otomobilden 7'si, kullanılamaz hale geldi.

TIR YANDI 7 ARAÇ KÜL OLDU

Bursa'dan aldığı sıfır kilometre 8 otomobili Mersin'e götürmek için yola çıkan Ö.G. yönetimindeki 06 LJ 923 çekici plakalı TIR, öğle saatlerinde Pozantı- Tarsus istikameti Damlama inişine geldiğinde lastik kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı güvenlik şeridine çekip indi.

Çekicide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 06 BK 353 plakalı dorseye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR ile 7 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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