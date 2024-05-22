Zonguldak Çaycuma’da dehşet üstüne dehşet! Bebeğe tecavüzden yargılanan sanıkları öldü: Mahkeme kararını açıkladı!

Zonguldak'ta Nisanur bebeğe tecavüz edip ölümüne neden olan ve R.Ö. (8) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla İstanbul 'da polis tarafından yakalanan 2 şüpheliden, bu kente götürülürken Kocaeli'de ekip otosunda Metin Sucu 'nun (49) ölümüne, A.G.'nin (50) de yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan 2 polis memuru ve 1 bekçi hakkında karar verildi. Mahkeme, polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç'u (36), Metin Sucu'ya yönelik 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl, A.G.'ye yönelik ise 'Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç 'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Metin Sucu ile A.G., R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar şüphelileri olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul 'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı.

ARAÇTA FENALAŞTILAR, 2 POLİS 1 BEKÇİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı.

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEDİ

Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı. İddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanıklar daha önceki duruşmada verdiği ifadede şüphelilerin araç içinde başlarını sağa sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini ancak şüphelilerin araçta taşkınlık yapmaya devam ettiğini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını söyledi.