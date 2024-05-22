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Yengesiyle bir oldu abisini fare zehri ile öldürdü! İstanbul'da korkunç olay

İstanbul Esenyurt'ta eşi tarafından evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Ç. olay sonrası kaçtığı Mardin'de polise gidip teslim oldu. İddiaya göre Hüseyin Ç. yengesi ile iş birliği yapıp ağabeyinin yemeklerine fare zehri katarak öldürdüklerini söyledi. Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik iddiaları kabul etmedi. Kardeş Hüseyin Ç. ve Halime Çevik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevik'in adli tıptan çıkacak raporunda fare zehri olup olmadığı ortaya çıkacak...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 16:31 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:34
Yengesiyle bir oldu abisini fare zehri ile öldürdü! İstanbul’da korkunç olay

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Olay, 28 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FARE ZEHRİ İLE ÖLDÜRTMÜŞ
İddialara göre olayın ardından Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik çocuklarını da alıp kayınbiraderi Hüseyin Ç. ile memleketleri Mardin'e gitti. Hüseyin Ç. geçtiğimiz gün Mardin'de polise gidip kan donduran bir itirafta bulundu.

İLİŞKİLERİ VARDI
Hüseyin Ç. yengesi ile bir gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, ağabeyine fare zehri verip öldürdüklerini söyledi. İddiaya göre Hüseyin Ç. fare zehrini almış ve yengesi Halime Çevik'e vermişti.

Halime Çevik'te yemeklerle birlikte eşine yedirmiş zehirlenen adam evinde hayatını kaybetmişti.



EŞİ FARE ZEHRİ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ AMA TUTUKLANDILAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Bu itirafın ardından yenge Halime Çevik'te gözaltına alındı. 2 çocuk annesi kadın eşini kendisinin öldürmediğini fare zehri ile ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumundan çıkacak raporun ardından belli olacak.

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