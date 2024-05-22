Yengesiyle bir oldu abisini fare zehri ile öldürdü! İstanbul’da korkunç olay

İLİŞKİLERİ VARDI Hüseyin Ç. yengesi ile bir gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, ağabeyine fare zehri verip öldürdüklerini söyledi. İddiaya göre Hüseyin Ç. fare zehrini almış ve yengesi Halime Çevik'e vermişti. Halime Çevik'te yemeklerle birlikte eşine yedirmiş zehirlenen adam evinde hayatını kaybetmişti.





EŞİ FARE ZEHRİ İDDİALARINI KABUL ETMEDİ AMA TUTUKLANDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu itirafın ardından yenge Halime Çevik'te gözaltına alındı. 2 çocuk annesi kadın eşini kendisinin öldürmediğini fare zehri ile ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumundan çıkacak raporun ardından belli olacak.