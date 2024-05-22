SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü refüjdeki ağaca çarptı

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde yolcu otobüsü refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 17:03 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 17:03
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü refüjdeki ağaca çarptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Isparta'da yolcu otobüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde meydana geldi.



Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.


11 KİŞİ YARALANDI

Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı.




Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA