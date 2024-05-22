SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kurye cinayetinde iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Balıkesir’de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 16:26 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:44
Kurye cinayetinde iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK
Savcılık, 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö'nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

NE OLMUŞTU?

Üniversiteli Ata Emre Akman, Balıkesir'de bir zincir restoranda çalışmaya başlamasının 5'inci gününde motosikletinin önünü kesen E.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Genç Ata Emre, E.Ö'nün 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti.

Kasten yaralama ve tehdit gibi ayrı ayrı altı suçtan kaydı bulunan E.Ö, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ata Emre Akman.Ata Emre Akman.

"BENİ TERSLEDİ, BIÇAKLADIM"

Katil zanlısı E.Ö, emniyette verdiği ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dedi.

OLAYDA ADI GEÇEN KADIN KONUŞTU
Cinayette adı geçen Sultan Durmaz ise Ata Emre'nin üst kattaki komşusuna pizza getirdiğini söyledi. Bir anne olarak çok üzüldüğünü belirten Durmaz, "Yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim." dedi.

"12 YILDIR BU AİLE İLE MÜCADELE EDİYORUM"
12 yıldır bu aile ile mücadele ettiğini anlatan Durmaz, "4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir'i ben terk ettim. Orhan'ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan'ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AZMETTİREN BABASI"
Ata Emre'nin annesi Zuhal Akman ise E.Ö'nün babası tarafından azmettirildiğini söyledi. Anne Akman, "Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz' diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı." diye konuştu.

BABA DA TUTUKLANDI
Cinayetle ilgili olarak tekrar gözaltına alınan E.Ö'nün babası Orhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Balıkesirde motokuryelik yapan Ata Emre Akmanın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı
Son dakika: Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: İsrail büyükelçilerini çekti! Türkiye’den mücadeleye devam mesajı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım
SON DAKİKA