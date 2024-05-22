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Kütahya'da can pazarı! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde akşam saatlerinde yolcu minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Minibüste yer alan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 21:36 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 21:58
Kütahya’da can pazarı! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, akşam saatlerinde Emet ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı.

14 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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