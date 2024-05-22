Kütahya’da can pazarı! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

14 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.