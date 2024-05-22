Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Boya fabrikasında patlama meydana geldi: 3 işçi yaralı

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var

PATLAMANIN ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede bulunan konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

Fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu. Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.