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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Boya fabrikasında patlama meydana geldi: 3 işçi yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle oluşan patlama çevrede geniş yankı uyandırdı, vatandaşlar sokaklara döküldü.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 00:47 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 00:56
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Boya fabrikasında patlama meydana geldi: 3 işçi yaralı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım Mahallesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı.

PATLAMANIN ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede bulunan konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

Fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu. Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.

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