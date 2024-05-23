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Kaza tespit tutanağı nedir, özellikleri neler? Kaza tutanağı nasıl doldurulur? E-devlet kaza tutanağı tutma ekranı 2024

Trafik kazaları, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de ciddi bir güvenlik sorunu olarak ön plana çıkıyor. Her yıl gerçekleşen binlerce kaza, ne yazık ki pek çok can kaybına ve yaralanmaya neden oluyor. Bu kazaların ardından yürütülen resmi işlemler ise kazazedeler için ek bir stres kaynağı olabiliyor. Ancak Türkiye'de yapılan yenilikçi bir düzenleme ile trafik kazası sonrası işlemler artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Türkiye, bu süreci dijitalleştirerek e-Devlet platformu üzerinden kaza tutanaklarının doldurulmasını mümkün kıldı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 09:35 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:35
Kaza tespit tutanağı nedir, özellikleri neler? Kaza tutanağı nasıl doldurulur? E-devlet kaza tutanağı tutma ekranı 2024

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Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

-Sigorta bilgilerini girin

-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

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