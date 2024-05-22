Bilecik’te tarlada yorulan yaşlı çiftçinin yardımına jandarma koştu

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.





"ÇOK YORULMUŞTUM, JANDARMAMIZ GÖRDÜ"

Seral jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.