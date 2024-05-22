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Bilecik'te tarlada yorulan yaşlı çiftçinin yardımına jandarma koştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yürek ısıtan bir olay yaşandı. Devriye görevini icra eden jandarma personeli, yaşlı çiftçinin yorulduğunu görünce tırpanı aldı, tarlada ot biçti.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 15:50 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:05
Bilecik’te tarlada yorulan yaşlı çiftçinin yardımına jandarma koştu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti.

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.



Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti.

Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.



"ÇOK YORULMUŞTUM, JANDARMAMIZ GÖRDÜ"

Seral jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

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