Gaziantep’ten korkunç kaza görüntüleri: Kanlar içinde kaldı | Araçtan uçarak can verdi

SÜRÜCÜ 22 YAŞINDAYDI

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Servet Aytekin idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.