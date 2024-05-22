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Gaziantep'ten korkunç kaza görüntüleri: Kanlar içinde kaldı | Araçtan uçarak can verdi

Gaziantep'te gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Şehitkamil ilçesinde bir minibüs kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün 22 yaşındaki sürücüsü Servet Aytekin araçtan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni kanlar içinde kaldı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 01:43 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 01:43
Gaziantep’ten korkunç kaza görüntüleri: Kanlar içinde kaldı | Araçtan uçarak can verdi

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Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs, orta refüje çarptıktan sonra savruldu. Feci kazada araçtan dışarı uçan sürücü hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ 22 YAŞINDAYDI

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Servet Aytekin idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

REFÜJE ÇARPIP SAVRULDU

Kontrolünü kaybettikten sonra orta refüje çarparak savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında minibüs şoförü Servet Aytekin araçtan dışarı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



ARAÇTAN DIŞARI UÇAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında araçtan dışarı uçan sürücü Servet Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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