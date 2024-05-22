SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eskişehir'de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti: Vatandaşlar sığınacak yer aradı

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Sokaklar su taşkınına teslim olurken, fındık büyüklüğündeki doludan kaçmaya isteyen vatandaşlar sığınacak yer aradı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 18:10 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 18:10
Eskişehir’de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti: Vatandaşlar sığınacak yer aradı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrasında beyaza bürünen sokaklar su taşkınına teslim olurken vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Eskişehir'de dolu kenti etkisi altına aldı!




Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bu sabah yayınladığı uyarı bülteni ile Eskişehir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı olacağını bildirmişti.



Öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı, kısa süreli de olsa kenti etkisi altına aldı.



Meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbirsiz bir şekilde dışarıda bulunan vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolulardan ve sağanak yağmurdan korunmak için sığınacak bir yer ararken, dolu sonrasında yollar adeta beyaza büründü.



Ayrıca sağanak yağmurun etkisiyle kent merkezindeki alanlar, dakikalar içerisinde deyim yerindeyse göle döndü.



Esnaf yağmur suyunu işletmelerlerinden tahliye etmek için çaba sarf etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı
Son dakika: Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: İsrail büyükelçilerini çekti! Türkiye’den mücadeleye devam mesajı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım
SON DAKİKA