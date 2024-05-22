Eskişehir’de sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti: Vatandaşlar sığınacak yer aradı

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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrasında beyaza bürünen sokaklar su taşkınına teslim olurken vatandaşlar sığınacak yer aradı.



Eskişehir'de dolu kenti etkisi altına aldı!





Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bu sabah yayınladığı uyarı bülteni ile Eskişehir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı olacağını bildirmişti.





Öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı, kısa süreli de olsa kenti etkisi altına aldı.