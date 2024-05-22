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Giresun'da vahşetin böylesi! Sopayla döverek öldürüp cesedini uçuruma attılar

Giresun'da kan donduran bir cinayet işlendi. Ailesinin 'kayıp' başvurusunda bulunduğu 52 yaşındaki Durmuş Demir'in sopayla dövülüp uçurumdan aşağı atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Demir'i öldürdüklerini, kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 17:30 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 17:30
Giresun’da vahşetin böylesi! Sopayla döverek öldürüp cesedini uçuruma attılar

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Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir'i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan'da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir'e ulaşılamadı.

Durmuş DemirDurmuş Demir

5 Nisan'da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir bahçede Durmuş Demir'in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir'e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.



Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı.

SOPAYLA DÖVÜP UÇURUMDAN ATTILAR! KAMYONETİ ATEŞE VERDİLER

Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir'e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası'na gittiklerini, burada Demir'i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.



Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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