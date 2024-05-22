Giresun’da vahşetin böylesi! Sopayla döverek öldürüp cesedini uçuruma attılar

Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir'i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan'da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir'e ulaşılamadı.