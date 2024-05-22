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e-Devlet KAZA TUTANAĞI TUTMA EKRANI 2024 || Kaza Tespit Tutanağı nedir, özellikleri neler? Kaza tutanağı nasıl doldurulur?

Trafik kazaları, her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına sebep oluyor ve sıklıkla işlem yapmak gerektiriyor. Ancak artık bu süreç daha da kolaylaşıyor. Türkiye'de, trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı, e-Devlet platformuna entegre edildi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 21:08 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 21:08
e-Devlet KAZA TUTANAĞI TUTMA EKRANI 2024 || Kaza Tespit Tutanağı nedir, özellikleri neler? Kaza tutanağı nasıl doldurulur?

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Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

-Sigorta bilgilerini girin

-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

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