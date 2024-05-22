e-Devlet KAZA TUTANAĞI TUTMA EKRANI 2024 || Kaza Tespit Tutanağı nedir, özellikleri neler? Kaza tutanağı nasıl doldurulur?

Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.
e-DEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin