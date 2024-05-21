SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Soğan suyu içenin doktora ihtiyacı yok! 14 derde çare oluyor! Meğer kadınlardaki o sorunu...

Soğan, mutfaklarımızdan eksik olmayan ve pek çok yemeğe lezzet katan vazgeçilmez bir sebzedir. Salatalardan çorbalara, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan soğan, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından da birçok faydasıyla öne çıkmaktadır. Soğan suyu, soğanın içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde sağlık açısından oldukça faydalıdır. Soğanın içerisinde bol miktarda C vitamini, B6 vitamini, folik asit ve potasyum bulunur. Ayrıca, soğanın içinde bulunan flavonoidler ve kükürt bileşenleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. İşte soğan suyu hakkında merak edilenler ve bu mucizevi sebzenin suyu ile ilgili bilmeniz gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:56 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:56
Soğan suyu içenin doktora ihtiyacı yok! 14 derde çare oluyor! Meğer kadınlardaki o sorunu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Soğan, zengin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir. Bu özellikleri sayesinde soğan, sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle soğan suyu, doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir ve vücutta birçok fayda sağlar. İşte soğan suyunun sağlığa olan etkileri...

SOĞAN SUYU FAYDALARI

🛡️ Hücresel Hasara Karşı Koruma
🩸 Kan Şekerini Düzenleme
❤️ Kalp Sağlığını Koruma
🌱 Detoks Etkisi
🌟 Antioksidan Özellik

🧖‍♀️ Cilt Sağlığı
🤧 Grip ve Soğuk Algınlığı
🔥 Yağ Yakımı ve Obezite
👄 Diş Sağlığı
🍽️ Sindirim Sistemi
🩸 Adet Düzenleyici
💇 Saç Sağlığı
👂 Kulak Sağlığı
🦴 Kemik Sağlığı
💤 Uyku ve Eklem Sağlığı

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ

Kürü hazırlamadan önce, kullanılacak soğanlar sirke ile karıştırılmış suyla iyice yıkanmalıdır. Bu, soğanın üzerindeki kir ve bakterilerin temizlenmesini sağlar. Bir tencereye iki su bardağı klorsuz su konularak kaynatılır. Su kaynadıktan sonra, orta boyutta bir soğan bıçakla dörde bölünerek kaynar suya eklenir. Beş dakika kaynadıktan sonra tencere ocaktan alınır ve su süzülür. Süzülen soğan suyu ılımaya bırakılır ve taze olarak tüketilir.

KADIN HASTALIKLARINA ŞİFA OLUYOR

Adet Düzenleyici Etki: Soğan suyu, adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir. İçeriğindeki bileşenler hormonal dengeyi destekleyebilir ve düzensiz adet dönemlerini düzene sokabilir.

Adet Sancılarını Hafifletme: Adet sancıları, birçok kadının yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Soğan suyunun içeriğindeki anti-enflamatuar özellikler, adet sancılarını hafifletebilir ve rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.

Menopoz Dönemi Belirtilerini Hafifletme: Menopoz dönemi, birçok kadında sıcak basmaları, uykusuzluk ve duygusal dalgalanmalar gibi belirtilere neden olabilir. Soğan suyu, içeriğindeki fitoöstrojenler sayesinde bu belirtileri hafifletebilir ve menopoz dönemindeki rahatsızlıkları azaltabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önleme: İdrar yolu enfeksiyonları, kadınlar arasında sıkça görülen bir sağlık sorunudur. Soğan suyunun içeriğinde bulunan antimikrobiyal özellikler, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kadın Üreme Sistemi Sağlığını Destekleme: Soğan suyunun içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler, kadın üreme sistemi sağlığını destekleyebilir. Bu da doğurganlık ve üremeyle ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor
SON DAKİKA