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Manisa'da 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber yok! Annesi kızının 'hayatından endişeli'

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar’ın evinde kalan Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. 10 Nisan günü evden 'Babama gidiyorum' diye çıkan ancak bir daha geri dönmeyen genç kadının telefonu o günden beri kapalı. Ailesi kızının öldürülmüş olma ihtimalinden korkuyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 19:44 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 20:50
Manisa’da 22 yaşındaki Selin Öztürk’ten 41 gündür haber yok! Annesi kızının ’hayatından endişeli’

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Manisa'da annesinin evinden "Babama gidiyorum." diyerek çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Yeliz Karalar, "Kızım zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum." dedi.

Manisa'da 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan günü, "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim." diyerek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

EŞİ CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN ANNESİNDE KALIYOR

Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı." ifadelerini kullandı.

BİR GÜN SONRA SELİN'İ SORDULAR

Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen anne Yeliz Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım." dedi.

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karalar, "Kızıma dönmesi için çağrıda bulunmak isterdim ama yaşadığından emin olamıyorum. Telefonunu kapatacak bir çocuk değil. O yüzden ne kadar çağrı yapsam da boş. Kızımdan umudumu kestim. Zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Çocuğumun ölüsünü bile bulsam en azından bir mezarını yapayım. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda." dedi.

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