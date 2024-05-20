Manisa'da annesinin evinden "Babama gidiyorum." diyerek çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Yeliz Karalar, "Kızım zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum." dedi.
Manisa'da 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan günü, "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim." diyerek evden çıktı.
Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.