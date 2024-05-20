Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen araç 6 can almıştı: Kaza değil aile cinayeti ! | Eşi hakkında kan donduran ayrıntılar!

Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu Özlem Çetin (31) ile 5 çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle tutuklanan sürücü Hasan Çetin (39) hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın otomobilin açılır tavanını özellikle açtığı, böylece içerisine hızlıca su dolmasına fırsat tanıdığı belirtilirken, kanal çevresinde sadece otomobilin düştüğü kısımda tellerin olmayışının şüphe uyandırdığına dikkat çekildi.

Kaza, 6 Mayıs 2023'te Ulubağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı, içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Bölgeye gelen ekipler, araçta anne ve 5 çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Otomobilin kontrolünü yitirdiğini, bu nedenle kanala düştüklerini ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığını belirten sürücü Çetin, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

CİNAYET İDDİASI SONRASI GÖZALTI

Soruşturma sürerken, Özlem Çetin'in ailesi katıldıkları bir televizyon programında olayın cinayet olduğunu ileri sürüp, Hasan Çetin'i suçladı. Bu iddialar ışığında geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan Hasan Çetin, işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeni iddialar ortaya atılırken, Hasan Çetin'in kazadan 5 ay sonra evlendiği, eşi ile çocuklarının öldüğü aracı da gelin arabası olarak kullandığı ortaya çıktı. Bir kez daha gözaltına alınan Hasan Çetin, işlemleri sonrası tutuklandı.