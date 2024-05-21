Kocaeli’de kan donduran olay! 10 yerinden bıçakladığı vahşi cinayetin faili mahkemeye damga vurdu: Yaralandığını hiç düşünmedim

KAN İZLERİ TAKİP EDİLDİ Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye gidip kan damlalarını takip etti. Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği Murat Ekemen'i bir gün sonra düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ekemen'in olayda bıçakla bacağından yaralandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ekemen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede belediyede silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ekemen'in olay günü, öldürülen Kırdudu ile mesire alanı içerisinde tartışma yaşadıktan sonra, Ekemen'in kendisine ait bıçakla Kırdudu'nun vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralayıp öldürmek suretiyle 'Kasten öldürme' suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'KÜFRETTİ' Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Murat Ekemen, öldürülen Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Olay gününü anlatan tutuklu sanık Ekemen, Kırdudu'yu tanımadığını belirterek, "Parkta tek başıma oturuyordum. Arkamdan gelen sese baktığımda birinin geçtiğini fark ettim. Ölen şahıs bana 'Sen ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Ben de gayriihtiyari baktığımı söyledim. Aynı şekilde küfürler etti. Şahıs alkollü ve çok sinirliydi. Devamında bana kafa atmaya çalıştı, 'Seni öldürürüm' dedi. Ben bu esnada eğildim; ben eğilince yere düştü. Kalkar kalkmaz elindeki bir şeyi bacağıma doğru savurdu. Ben bir acı hissettim, elindekinin de bıçak olduğunu anladım. Altta kaldım ve boğuşmaya başladık. Kendisini sürekli iteleyerek bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı da şahsa doğru itekliyordum; kolunu sırtına doğru büktüm ve bıçağı almayı başardım. Devamında da hemen oradan kaçtım" dedi.

'BU KADAR CİDDİ YARALANDIĞINI FARK ETMEDİM' Sanık Murat Ekemen, "Ben şahsın olay esnasında bu kadar ciddi şekilde yaralandığını fark etmedim, hatta yaralandığını hiç düşünmedim. Eve gittiğimde kendi kendime bacağımı tedavi etmeye çalıştım ancak tedavi edemedim. Kanama durmadı. Bunun üzerine ertesi gün akşamüstü hastaneye gidip düşerek yaralandığımı söyledim. Bacağıma dikiş atıldı. Bir gün sonra polisler geldi ve şahsın hayatını kaybettiğini öğrendim. Olayda benim öldürme kastım yoktur, ben kendimi savundum. Üzgünüm, keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.