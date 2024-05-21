Kocaeli’de kan donduran olay! 10 yerinden bıçakladığı vahşi cinayetin faili mahkemeye damga vurdu: Yaralandığını hiç düşünmedim

Kocaeli'de, parkta kavgada Kaptan Kırdudu'yu (26) 10 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Ekemen (42), ilk duruşmada, "Şahsın, yaralandığını hiç düşünmedim" dedi. Kırdudu'nun eşinin avukatı Orkun Utkubaş ise olayın 'Nitelikli kasten öldürme' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ölenin üzerinde 10'un üzerinde bıçak yarası vardır. Organları dışarı çıkmış vaziyettedir. Sanığın, 'Ölenin yaralandığını fark etmedim' şeklindeki savunması kabul edilemez" dedi.