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Tuzla'da inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı

Son dakika haberleri... Tuzla'da Aslı Nemutlu Sanayi Sitesinde inşaat alanında, kanalizasyon hattı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 14:43 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 15:31
Tuzla’da inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi kurtarıldı

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Olay saat 12.30 sıralarında Tuzla'da Anadolu Mahallesi'nde bulunan Aslı Nemutlu Sanayi Sitesindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, şantiye alanına yakın bir noktada bulunan kanalizasyon hattında işçilerin çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası iki işçi toprak altında kaldı.

Tuzla'da sanayi sitesinde toprak kayması

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlattı. Polis ekiplere şantiye alanında güvenlik önlemi alırken işçiler yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara UMKE ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

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