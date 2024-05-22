🌝23 Mayıs dolunayına dikkat! Yay (çiçek) dolunayı Koç, Kova, Akrep, Yay, Yengeç burçlarını nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

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23 Mayıs saat 16:53'te gökyüzü, nadir görülen bir astrolojik olaya tanıklık edecek. Astrologlara göre yay burcunda meydana gelecek dolunay, Venüs ve Jüpiter'in Boğa burcunda 29° derecede kavuşmasıyla eşsiz bir enerji yayacak. Bu göksel olay, hayatımızda köklü bir temizlenmenin ve yenilenmenin habercisi olarak öne çıkıyor.

Mars Koç Burcunda Sağlık Alarmı

Mars'ın Koç burcunda 6. evde konumlanması, sağlıkla ilgili önemli gelişmelere işaret ediyor. Özellikle göz, baş ve boyun bölgesinde rahatsızlıklar artabilir. Beklenmedik sağlık masrafları gündeme gelebilir; ancak bu durum korkutucu olmasın, zira bu süreç bazı sağlık sorunlarının sona ermesine ve şifa bulmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, kazalara karşı dikkatli olunması gerektiği, özellikle çarpma ve düşme gibi olaylara karşı uyarılarda bulunuluyor.