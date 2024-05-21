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Denizli'de 18 yaşındaki gencin feci sonu! Kask takmadı, makas ata ata ölüme gitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Henüz 18 yaşında olduğu öğrenilen Berkay Gökgürler, kasksız kullandığı motosikletle ölüme gitti. Akan trafşkte makas ata ata giden genç sürücü kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma başını çarparak can verdi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 22:32 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 22:45
Denizli’de 18 yaşındaki gencin feci sonu! Kask takmadı, makas ata ata ölüme gitti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, makas atan ve kask takmayan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay Gökgürler kaza yapıp, başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MAKAS ATA ATA GİTTİ

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi, Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Gökgürler, 20 ALN 601 plakalı motosikletiyle karayolunda makas atarak ilerledi.

KASKSIZ SÜRÜCÜ BAŞINI ÇARPTI

18 yaşındaki sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde, kask takmadığı belirlenen Gökgürler'in başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gökgürler'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; Gökgürler yönetimindeki motosikletin, seyir halindeki araçların arasından makas atıktan sonra kaldırıma çarpıp savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. .

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