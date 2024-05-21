Denizli’de 18 yaşındaki gencin feci sonu! Kask takmadı, makas ata ata ölüme gitti

Gökgürler'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; Gökgürler yönetimindeki motosikletin, seyir halindeki araçların arasından makas atıktan sonra kaldırıma çarpıp savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. .