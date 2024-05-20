Yanınızda çörekotu bulundurmak bu işe yarıyor! Herkes üzerinde çörekotu taşımaya başladı! Hap gibi yutunca meğer...

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Negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen çörekotunu üzerinizde taşımanızın, sizi nazardan ve negatif enerjilerden koruyacağına inanılıyor.. Ayrıca çörekotu şans ve kısmet kapılarınızı açarak, bolluk ve bereket kanallarındaki tıkanıklıkları açıyor. İşte detaylar...

YANINIZDA TAŞIMAK NAZARDAN KORUYOR Eski kadim bilgilerde, çörekotunun tütsüsünün de faydalı olduğu yazmaktadır. Çörekotu tütsüsü veya yanınızda sürekli çörekotu taşmak, nazar ve negatif enerjiyi temizler, mutsuzluk ve huzursuzluk gibi olumsuz enerjileri evden uzaklaştırır.