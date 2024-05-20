PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yanınızda çörekotu bulundurmak bu işe yarıyor! Herkes üzerinde çörekotu taşımaya başladı! Hap gibi yutunca meğer...

Çörekotu, tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşan, sağlık ve koruma özellikleriyle bilinen eşsiz bir bitkidir. Antik zamanlardan beri çeşitli medeniyetler tarafından değerli bir doğal ilaç olarak kullanılan çörekotu, özellikle İbn-i Sina gibi tıp dünyasının öncü isimleri tarafından da sıklıkla övülmüştür. İbn-i Sina, çörekotunun vücut enerjisini düzenleyerek hastalıklar sonrası kaybedilen canlılığı geri kazandırdığını belirtmiştir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:16
Yanınızda çörekotu bulundurmak bu işe yarıyor! Herkes üzerinde çörekotu taşımaya başladı! Hap gibi yutunca meğer...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen çörekotunu üzerinizde taşımanızın, sizi nazardan ve negatif enerjilerden koruyacağına inanılıyor.. Ayrıca çörekotu şans ve kısmet kapılarınızı açarak, bolluk ve bereket kanallarındaki tıkanıklıkları açıyor. İşte detaylar...

YANINIZDA TAŞIMAK NAZARDAN KORUYOR

Eski kadim bilgilerde, çörekotunun tütsüsünün de faydalı olduğu yazmaktadır. Çörekotu tütsüsü veya yanınızda sürekli çörekotu taşmak, nazar ve negatif enerjiyi temizler, mutsuzluk ve huzursuzluk gibi olumsuz enerjileri evden uzaklaştırır.

HAP GİBİ YUTUNCA BEREKET ARTIYOR

Özellikle ayın bereket günleri olarak bilinen 8. günlerinde yakıldığında, evde bereket ve bolluk çekildiğine inanılır. Halk arasında nazar değen kişileri iyileştirmede de çörekotu tütsüsünün kullanıldığı bilinmektedir. Tütsü için genellikle üzerlik otu, çörekotu, tuz, kuru karanfil gibi malzemeler kullanılabilir.

Ayrıca özellikle çocukların gireceği ortamlarda daha öncesinde çörekotu yutmaısnın da nazara karşı koruma sağladığı belirtiliyor.

ÇÖREK OTUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

Çörekotunun düzenli kullanımı, insan sağlığına pek çok fayda sağlamaktadır. İşte çörekotunun başlıca faydaları:

🔶 Eklem ve Kas Ağrıları: Çörekotu, düzenli kullanıldığında eklem ve kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

🔶 Uykusuzluk: Uykusuzluk problemi çeken kişiler çörekotu tüketebilir.

🔶 Yaraların İyileşmesi: Çörekotu, vücutta meydana gelen yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

🔶 Dizanteri: Dizanteri rahatsızlığına iyi gelir.

🔶 Hemoroit: Hemoroit sıkıntısı çekenler için olumlu etkileri vardır.

🔶 Kabızlık ve Mide Bulantısı: Kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi gelir ve mide bulantılarının ortadan kalkmasını sağlar.

🔶 Sinüzit: Sinüzite iyi gelir.

🔶 Kalp Hastalıkları: Çörekotu, kalp hastalıklarına da iyi gelir.

🔶 Saç Sağlığı: Saç sağlığını korur.

🔶 Stres ve Rahatlama: Düzenli kullanım ile stresi ortadan kaldırır, rahatlamanızı sağlar.

🔶 Şeker ve Kolesterol: Şekeri düzenler, yüksek kolesterolün dengelenmesini sağlar.

🔶Cinsel Sağlık: Cinsel iktidarsızlık yaşayanlar için katkı sağlar.

🔶 Solunum Yolu Rahatsızlıkları: Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Arabanızın plakasını acil kontrol edin! Eğer bunu yaptıysanız cezası çok büyük
Arabanızın plakasını acil kontrol edin! Eğer bunu yaptıysanız cezası çok büyük

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor
SON DAKİKA