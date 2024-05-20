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Son dakika: İstanbul'da kurban pazarları ne zaman açılacak? Tarih geldi

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Büyükbaş kurban 90 ile 180 bin TL arasında, küçükbaş kurban ise 8 bin ile 18 bin arasında değişecek. İstanbul’da kurban pazarları için belirlenen noktalarda çalışmalar başladı. Peki hayvanlar İstanbul’daki kurban pazarlarına ne zaman getirilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 16:23 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:23
Son dakika: İstanbul’da kurban pazarları ne zaman açılacak? Tarih geldi

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Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. İstanbul'da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürerken kurbanlık fiyatlarının büyükbaş için 90 ile 180 bin lira arasında, küçükbaş için ise 8 bin ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Bahçelievler Kurban Pazarında açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Alanda 117 tane çadırımız var. Bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi de küçükbaş hayvanlar için tahsis edildi. Şuan da bizim de edindiğimiz bilgilere göre 1 Haziran itibariyle hayvanlar kurban alanına gelmeye başlayacak" dedi.

Diğer yandan, Bahçelievler'de kurulum hazırlıkları devam eden 7 bin hayvan kapasiteli kurban pazarı havadan görüntülendi.Pazarda 89'u büyükbaş kurbanlıklar, 28'i de küçükbaş kurbanlıklar için olmak üzere toplam 117 çadır bulunacak.

117 ÇADIR KURULUYOR
Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İl Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 1 Haziran'da İstanbul'a girecek kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek.

Kurban pazarlarının hangi ilçelerde kurulacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak koordinasyon toplantısı sonrası kesinleşecek.

Avrupa Yakasındaki kurbanlık satış noktalarından Bahçelievler Kurban Pazarında ise hazırlıklar sürüyor. 3 bini büyükbaş olmak üzere 7 bin hayvanın bulunacağı pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlıklar için 117 çadır kuruluyor.

Veterinerlik hizmetinin verileceği kurban pazarında kesim yerleri de hazırlanıyor. Diğer yandan İstanbul'da 12 ay satış yapan noktalarda kurbanlıklar satılmaya başladı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

"1 HAZİRAN İTİBARİYLE HAYVANLAR GELMEYE BAŞLAYACAK"
Bahçelievler Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Bir Kurban Bayramı daha yaklaşmak üzere, Bahçelievler Belediyesi olarak biz de daha önce kurban hizmeti verdiğimiz bu alanda tekrar çadırlarımızı kurmaya başladık. Çadırını alan hayvan sahipleri çadırlarının yerlerini düzeltmeye başladı. Biz de bu arada burada değer vereceğimiz hizmetlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gidermesi için kafeterya, mescit, lavabo ve tuvaletler gibi ayrıca bu alanda küçükbaş kesimi de olacağı için arka tarafta küçükbaş kesimi için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu alanda 117 tane çadırımız var. Bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi de küçükbaş hayvanlar için tahsis edildi. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre 1 Haziran itibariyle hayvanlar kurban alanına gelmeye başlayacak. Kurbanlar, Türkiye'nin her tarafından geliyor. Trakya'dan gelenlerin geliş şartlarıyla Anadolu'dan gelen geliş şartları biraz farklı. Anadolu'dan kurbanlık getiren hayvan sahiplerinin belli evrakları var, o evrakları hazırladıkları müddetçe Türkiye'nin her tarafından bu alana kurban hayvanı getirilebilecek. Veteriner hizmeti olarak şu alana hayvanlar girmeden önce gerekli belgeler var. O belgelerin olup olmadığını sorgulayacağız. Belgeler tamamsa alana alacağız değilse almayacağız. Onun dışında da gün içerisinde sürekli pazarı kontrol edip herhangi bir hastalık durumu ve sıkıntılı bir durum olursa muhakkak burada veteriner hizmetleri olarak gerekli sıhhi şartlar sağlamak üzere her türlü hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULARI BU ÇADIRLARA BEKLİYORUM"
Sivas'tan gelen satıcı Adem Yavuz Çıkrıkçı, "Hazırlıklarımız devam ediyor, bu hafta mallarımız gelecek. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımız Sivas, Doğanşar'dan gelecek. Kardeşim 25 tane getirecek" dedi.

Satıcı Selahattin Türk ise, "Tokat'tan 65 tane hayvan getireceğiz. Geçen sene zor sattık, fiyatları 150 ile 250 arasında olur. Hayvanlar ayın 1'inde gelecek. İstanbulluları bu çadırlara bekliyorum" diye konuştu.

"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN DAHA AZ GETİRDİK"
12 ay İstanbul Sultangazi'de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. Hayvan pazarları daha kurulmadı. Onlara belediye müsaade ettiği zaman son 15 gün kala geliyor belediyenin çadırlarına ama biz özel işletmeler olarak hepsini getirdik. Kurbanlıkları Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Muş, Ağrı, Kars, Erzurum bu bölgelerden seçiyoruz. Kurbana uygun olan hayvanları tek tek seçip kurban olacak hayvanları ayırıp tek tek sağlık raporları olan hayvanları TIR'lara yüklüyoruz. Sağlık raporu, aşıları tam mı bunlara bakıyoruz. Bunlar tamsa, sıkıntısız hayvanları alıp getiriyoruz. Bu yıl 350 tane getirdik. Daha önceki yıllarda 400-450 getiriyorduk. Bu yıl biraz daha fiyatlar yüksek olduğu için talep biraz daha az gördük, biraz az getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık hayvanların. Şu anda satışlar devam ediyor. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arası değişiyor. Artı hisseler var, hisseler 20 binle 35 bin arası değişiyor. Küçükbaşlarda 8 binden 18 bine kadar var" dedi.

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