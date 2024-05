Son dakika: İstanbul’da kurban pazarları ne zaman açılacak? Tarih geldi

"1 HAZİRAN İTİBARİYLE HAYVANLAR GELMEYE BAŞLAYACAK"

Bahçelievler Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Bir Kurban Bayramı daha yaklaşmak üzere, Bahçelievler Belediyesi olarak biz de daha önce kurban hizmeti verdiğimiz bu alanda tekrar çadırlarımızı kurmaya başladık. Çadırını alan hayvan sahipleri çadırlarının yerlerini düzeltmeye başladı. Biz de bu arada burada değer vereceğimiz hizmetlerle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını gidermesi için kafeterya, mescit, lavabo ve tuvaletler gibi ayrıca bu alanda küçükbaş kesimi de olacağı için arka tarafta küçükbaş kesimi için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu alanda 117 tane çadırımız var. Bunların 89 tanesi büyükbaş, 28 tanesi de küçükbaş hayvanlar için tahsis edildi. Şu anda edindiğimiz bilgilere göre 1 Haziran itibariyle hayvanlar kurban alanına gelmeye başlayacak. Kurbanlar, Türkiye'nin her tarafından geliyor. Trakya'dan gelenlerin geliş şartlarıyla Anadolu'dan gelen geliş şartları biraz farklı. Anadolu'dan kurbanlık getiren hayvan sahiplerinin belli evrakları var, o evrakları hazırladıkları müddetçe Türkiye'nin her tarafından bu alana kurban hayvanı getirilebilecek. Veteriner hizmeti olarak şu alana hayvanlar girmeden önce gerekli belgeler var. O belgelerin olup olmadığını sorgulayacağız. Belgeler tamamsa alana alacağız değilse almayacağız. Onun dışında da gün içerisinde sürekli pazarı kontrol edip herhangi bir hastalık durumu ve sıkıntılı bir durum olursa muhakkak burada veteriner hizmetleri olarak gerekli sıhhi şartlar sağlamak üzere her türlü hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.