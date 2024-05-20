Madeni paralar neden pis koku yayar? Meğer ciltle temas ettiği an...

Bir maddenin kokusunu algılayabilmemiz için o maddenin uçucu moleküllerinin havada asılı kalarak burnumuzdaki reseptörlere ulaşması gerekir. Katı maddeler, sıvılara kıyasla bu uçucu moleküllerin salınımında daha cimridir. Bu nedenle, organik bileşikler gibi daha uçucu yapılara sahip maddeler kolayca kokular üretebilirken, metaller gibi inorganik bileşikler bu konuda oldukça ketumdur.