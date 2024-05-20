Madeni paralar neden pis koku yayar? Meğer ciltle temas ettiği an...

Bir maddenin kokusunu algılayabilmemiz için o maddenin uçucu moleküllerinin havada asılı kalarak burnumuzdaki reseptörlere ulaşması gerekir. Katı maddeler, sıvılara kıyasla bu uçucu moleküllerin salınımında daha cimridir. Bu nedenle, organik bileşikler gibi daha uçucu yapılara sahip maddeler kolayca kokular üretebilirken, metaller gibi inorganik bileşikler bu konuda oldukça ketumdur.
METALLERİN KOKUSUZLUĞU VE BİLİMSEL AÇIKLAMALAR
Katı metallerin altında yatan bilimsel gerçek, buharlaşma eğilimlerinin çok düşük olmasıdır. Normal koşullar altında, metallerin uçucu bileşenlerinin oluşumu ve buharlaşması beklenmez.
Dolayısıyla, metallerin kendilerinin bir kokusu olmaz. Ancak metal yüzeylerle temas ettikten sonra hissettiğimiz metalik koku, aslında metallerin kendilerinden değil cildimizdeki bileşenlerle olan kimyasal etkileşimlerden kaynaklanır.