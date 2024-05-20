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Aksaray'da trafiği birbirine kattı: Aracı trafik polisinin üzerine sürdü | İşte o pişkin davranışlar...

Aksaray'da kendini bilmez bir sürücü trafik polisiyle tartıştı. Polisin uyarılarını dikkate almayarak girdiği tartışma sonrası kullandığı otomobili trafik polisinin üzerine süren sürücü hakkında işlem başlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 21:01 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 21:01
Aksaray’da trafiği birbirine kattı: Aracı trafik polisinin üzerine sürdü | İşte o pişkin davranışlar...

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Aksaray'da hatalı park yapan sürücü Ardahan A., kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü. Polisin destek çağırmasıyla Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A. gözaltına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.'yı caddede görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı.

UYARILARI DİNLEMEYİP TARTIŞTI

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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