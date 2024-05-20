Görüntüler korkunç! Kocaeli’de dehşete düşüren kaza | TIR’la çarpıştı parçalara ayrıldı: 6 yaralı

PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR'ın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.'yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu.