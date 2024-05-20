SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Görüntüler korkunç! Kocaeli'de dehşete düşüren kaza | TIR'la çarpıştı parçalara ayrıldı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil U dönüşü yapan TIR'la çarpıştı parçalara ayrıldı. Aracın içinde bulunan 6 kişi yaralandı. TIR'ın kabini yerinden koptu. İşte o dehşet veren görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 00:19 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 00:42
Görüntüler korkunç! Kocaeli’de dehşete düşüren kaza | TIR’la çarpıştı parçalara ayrıldı: 6 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. TIR'ın kabini yerinden koptu.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmit ilçesi yönüne gitmekte olan Bora K. yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı.

PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR'ın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.'yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu.

TRAFİĞE KAPANAN YOL AÇILDI

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a savaş: Hesabını tek tek soracağız!
ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor
Galatasaray’da Okan Buruk’tan derbi neşteri! Yıldız isim Fenerbahçe maçının ardından gözden çıkarıldı
Başkan Erdoğan’dan 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nde önemli açıklamalar
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu milyonlar izledi: İşte dakika dakika sınır dışı görev
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
SON DAKİKA