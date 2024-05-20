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Bursa'da kan donduran olay! Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel aracına aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklandı

Bursa'da taksiye müşteri olarak binen 19 yaşındaki şüpheli, taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'i 20 yerinden bıçaklayarak gasp etti. Yüksel olayın ardından Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 00:57 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 01:24
Bursa’da kan donduran olay! Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel aracına aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklandı

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Bursa'da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Dehşet! Taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklandı



Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.



Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.



Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.



Yüksel'in yakınları hastane bahçesinde güzel bir haber bekliyor.

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