Cinayet geliyorum diyor, fail serbest kalıyor! Bursa’da defalarca bıçaklanan kadının yardım çığlığı yüreklere dokundu: Ben ölünce...

'BENİ YARALAYAN BİR ADAMI NASIL SERBEST BIRAKIRSINIZ'

Eski eşinin tahliye edilmesine tepki gösteren Sevda Ç., "Benim canım yandı, bana dikiş atıldı ve ben sadece çocuğunu okutmaya çalışan bir anne olarak kimseden bir beklentim olmadığı halde durduk yere yaralandım. Beni yaralayan ve tehdit eden bir adamı nasıl serbest bırakırsınız. Öldükten sonra gelen adalet, adalet değildir. Benim kanım yerde mi kalacak" ifadelerini kullandı.