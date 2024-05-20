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Cinayet geliyorum diyor, fail serbest kalıyor! Bursa'da defalarca bıçaklanan kadının yardım çığlığı yüreklere dokundu: Ben ölünce...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından defalarca bıçaklanan Sevda Ç., adamın serbest bırakılmasına ''Öldükten sorna gelen adalet, adalet değildir'' diyerek tepki gösterdi. Evinin önünde kadını vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi atan adam suçunu kabul ederek ''Beni reddedince bıçakladım'' dedi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 23:45 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:45
Cinayet geliyorum diyor, fail serbest kalıyor! Bursa’da defalarca bıçaklanan kadının yardım çığlığı yüreklere dokundu: Ben ölünce...

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski kocası Sezgin A. (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak yaralandı. Sezgin A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren Sevda Ç., sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Eski eşim beni 6 yerimden bıçakladı. Beni yaralayan bir adamı nasıl serbest bırakırsınız" dedi.

KARŞISINA ÇIKTI, BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi, Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce şiddetli geçimsiz nedeniyle ayrıldığı eski eşi Sevda Ç.'nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.'nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu. İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Sevda Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE BIÇAKLADIM'

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra Sezgin A.'yı yakaladı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli buradaki ifadesinde, "Eski eşimle sokakta karşılaştık. Barışma teklifi yaptım. Kabul etmeyince tartıştık. Bir anlık sinirle bıçakladım. Pişmanım" dedi. Sezgin A. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENİ 6 YERİMDEN BIÇAKLADI'

Sevda Ç., eski eşinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Müzisyenlik yaparak geçimimi sağlıyorum. Köyden dönerken eski eşim yolumu kesti. Cebinden bıçak çıkartarak beni elimden, karnımdan, kalbimin altından ve bacağımdan olmak üzere toplam 6 yerimden bıçakladı" dedi.

'BENİ YARALAYAN BİR ADAMI NASIL SERBEST BIRAKIRSINIZ'

Eski eşinin tahliye edilmesine tepki gösteren Sevda Ç., "Benim canım yandı, bana dikiş atıldı ve ben sadece çocuğunu okutmaya çalışan bir anne olarak kimseden bir beklentim olmadığı halde durduk yere yaralandım. Beni yaralayan ve tehdit eden bir adamı nasıl serbest bırakırsınız. Öldükten sonra gelen adalet, adalet değildir. Benim kanım yerde mi kalacak" ifadelerini kullandı.

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