Gaziantep İslahiye’de 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Hız limiti aşılmış frene basılmamış

FREN İZİ BULUNAMADI

Tankerin takograf çıktısında kaza sırasında 90 kilometre hız yaptığının belirlendiği ve kaza yerinde beton tankerine ait fren izinin de olmadığına dikkat çekildi.

ŞOFÖR HIZ LİMİTİNİ AŞMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek, "Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" demişti.