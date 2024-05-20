Gaziantep İslahiye’de 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Hız limiti aşılmış frene basılmamış

İslahiye- Hassa karayolunda 6 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırladı.
İslahiye- Hassa karayolunda 6 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırladı.
23 sayfalık raporun detaylarına ulaşıldı. TRT Haber'de yer alan habere göre, Yolun Ağabey mahallesi kavşağındaki kaza sonrası tutuklanan beton tankeri sürücüsü Mehmet Göğüş'ün, 6 ayrı trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini de aştığına dikkat çekildi.
HIZ LİMİTİ AŞILMIŞ
Beton tankeri çekici römork sürücüsünün, aracın cinsine göre dikkatsiz, kontrolsüz ve özensiz araç kullandığı ve azami hız limitini aştığının tespitine yer verildi.
Bilirkişi raporunda, beton tankerinin kazanın olduğu noktaya yaklaşırken hız sınırının 50 kilometre olduğunu belirten trafik işareti levhasının bulunduğu, sağ şeritte ilerlemesi gerekirken sol şeritte seyrettiğine dikkat çekildi.
FREN İZİ BULUNAMADI
Tankerin takograf çıktısında kaza sırasında 90 kilometre hız yaptığının belirlendiği ve kaza yerinde beton tankerine ait fren izinin de olmadığına dikkat çekildi.
ŞOFÖR HIZ LİMİTİNİ AŞMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek, "Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" demişti.