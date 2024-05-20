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Sakarya’da elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya'da bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 14:36 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 14:36
Sakarya’da elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada kadın cesedi bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ELLERİ AYAKLARI BAĞLI
Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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