Lisede bıçak dehşeti! İstanbul Avcılar’da 16 yaşındaki iki öğrenci kanlar içinde kaldı!

Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İKİ ÖĞRENCİ 2 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Kourkunç olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. Henüz 16 yaşında olan ikisi de lise öğrencisi M.Ç. ile U.A. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.
BIÇAK ÇOCUKLARDAN BİRİNE AİT
Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avcılar'daki bir lisede öğrenci olan M.Ç., verdiği ilk ifadede bıçağın U.A.'ya ait olduğunu, kendisine saldırıp yaralayınca bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.