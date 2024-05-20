Lisede bıçak dehşeti! İstanbul Avcılar’da 16 yaşındaki iki öğrenci kanlar içinde kaldı!

İKİ ÖĞRENCİ 2 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Kourkunç olay, saat 18.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir okulda meydana geldi. Henüz 16 yaşında olan ikisi de lise öğrencisi M.Ç. ile U.A. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.