Son dakika: Bitlis Tatvan’da yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı

Bitlis 'ten Van 'a yolcu taşıyan ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu Uğur Tatlı yönetimindeki 65 BJ 330 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.

Kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.