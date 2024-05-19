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Antalya Finike'de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal'dan iki çocuğa şiddet

Antalya Finike’de özel bir kreşte kan donduran bir olay yaşandı. Kreş sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal’ın 1’i kız 2 çocuğu darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Özlem Ünal ise tutuklandı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 13:44 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 13:53
Antalya Finike’de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal’dan iki çocuğa şiddet

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Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA
18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI
Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kreşteki darp iddiasına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

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Antalya Finike’de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal’dan iki çocuğa şiddet
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