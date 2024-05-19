Manisa bu adamı konuşuyor! 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden profesyonelce çıkardı

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde arabanın jantında yılan bulunduğunu fark eden vatandaşlar panik yaşarken, bir vatandaşın yılanı bulunduğu yerden profesyonelce çıkarması şaşkınlık oluşturdu.





Manisa'nın en merkezi noktası olan Valilik binası önünde park halindeki bir arabanın jantlarının arasında fark edilen bir yılan, çevreden geçen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirlerine yılanı gösterirken, korkusuz bir vatandaş arabanın tekerlerine doğru eğildi ve sıkışmış yılanı yerinden çekerek çıkardı.