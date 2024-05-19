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Düzce'de trajik ölüm! 16 yaşındaki çocuk traktör kullandı sonu ölümle bitti: 100 metre detayı yürek acıttı

Düzce'de 16 yaşındaki çocuk 'traktör kullandığı' esnada hayatını kaybetti. Çocuğun yönetiminde olan traktör 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Katliam gibi kazanın görüntüleri yürek sızlattı...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 18:55 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:55
Düzce’de trajik ölüm! 16 yaşındaki çocuk traktör kullandı sonu ölümle bitti: 100 metre detayı yürek acıttı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, bir traktör100 metrelik uçurumdan dereye devrildi, traktörü kullanan 16 yaşındaki Uğur Oğurlu, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Düzce'nin Cumayeri ilçesi Taşlık köyünde meydana geldi.

100 METREDEN YUVARLANDI

Taşlık köyü yolunda ilerleyen 16 yaşındaki Uğur Oğurlu yönetimindeki traktör, direksiyon kontrolünü yitirmesiyle birlikte yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Traktörün altında kalan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uğur Oğurlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çocuğun cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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