Dev derbide saha da karıştı sokak da! Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından taraftarlar birbirine girdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe 'nin, deplasmanda Galatasaray 'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takımın taraftarları arasında taş ve sopalı kavga çıktı. Çıkan olaylar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

LAF ATMAYLA BAŞLADI KAVGAYLA BİTTİ

Heyecanın doruklara vurduğu maçın ardından İnegöl ilçesinde Fenerbahçe galibiyetini kutlama yapmak için Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda toplanan Fenerbahçe taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.