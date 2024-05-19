SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dev derbide saha da karıştı sokak da! Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından taraftarlar birbirine girdi!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği ligin 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın taraftarları arasında taş ve sopalı kavga çıktı. 3 kişi gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:47 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 23:04
Dev derbide saha da karıştı sokak da! Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından taraftarlar birbirine girdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takımın taraftarları arasında taş ve sopalı kavga çıktı. Çıkan olaylar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

FENERBAHÇE GALİP GELDİ

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 96'ya yükseltti.

LAF ATMAYLA BAŞLADI KAVGAYLA BİTTİ

Heyecanın doruklara vurduğu maçın ardından İnegöl ilçesinde Fenerbahçe galibiyetini kutlama yapmak için Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda toplanan Fenerbahçe taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALAR KONUŞTU

Taşlar ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan polis ve bekçilerin de zor anlar yaşadığı olayda 3 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öfkeli taraftar grupları dağıtıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA ve Cougar bölgeye gidiyor
Koza Altın İşletmeleri
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Antalya Finike’de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal’dan iki çocuğa şiddet
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan petrol ve doğal gaz açıklaması! Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni kuyu için tarih verdi
ARŞİV | Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs’tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet ’gençlik’ coşkusu
Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık
SON DAKİKA