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Çorum'da yürek yakan ölüm! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gösterisini izlemeye gitti, cesedi bulundu!

Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:51 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 00:51
Çorum’da yürek yakan ölüm! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gösterisini izlemeye gitti, cesedi bulundu!

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Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü.

Gösteriyi izleyen 22 yaşındaki Emirkan Şimşek, paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince Şimşek'in cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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