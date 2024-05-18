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Polis nereye baksa uyuşturucu çıktı! Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ'da zehir tacilerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 18:33
Polis nereye baksa uyuşturucu çıktı! Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi paketlendi



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor.



Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyonda bir araç ve bir ikamette arama yapıldı.



Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.



Operasyonda A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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