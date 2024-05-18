B sınıfı ehliyeti olanlar sevinçten dört köşe oldu! Artık o araçların tamamını kullanabilecekler

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

Eğitim ve Sınavlar: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.

Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler. Bu değişiklikle beraber, B sınıfı ehliyet sahiplerinin daha esnek bir şekilde motosiklet kullanmalarının önü açılmış oluyor.