B sınıfı ehliyeti olanlar sevinçten dört köşe oldu! Artık o araçların tamamını kullanabilecekler

Trafik yönetmeliğinde Şubat ayında gerçekleştirilen önemli bir değişiklik, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan bu güncellemeyle birlikte, belirli koşullar altında B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek
O KİŞİLER YARARLANABİLECEK
Yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir. Bu hak, motosiklet kullanımını daha geniş bir sürücü kitlesine açarak, ulaşım alternatiflerini artırıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır: