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B sınıfı ehliyeti olanlar sevinçten dört köşe oldu! Artık o araçların tamamını kullanabilecekler

Trafik yönetmeliklerinde yapılan son değişiklikler, B sınıfı sürücü belgesine sahip vatandaşlar için önemli bir yenilik getirdi. Resmi Gazete'de 10 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan düzenlemeyle, artık B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartlar altında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekler. Bu değişiklik, özellikle yoğun şehir trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı arayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 12:28 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 12:28
B sınıfı ehliyeti olanlar sevinçten dört köşe oldu! Artık o araçların tamamını kullanabilecekler

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Trafik yönetmeliğinde Şubat ayında gerçekleştirilen önemli bir değişiklik, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan bu güncellemeyle birlikte, belirli koşullar altında B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek

O KİŞİLER YARARLANABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere A1 sınıfı ehliyetle sürülebilen motosikletler, artık B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir. Bu hak, motosiklet kullanımını daha geniş bir sürücü kitlesine açarak, ulaşım alternatiflerini artırıyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücülerin yerine getirmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

Eğitim ve Sınavlar: Gerekli direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başarılı bir sınav sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan A1 sınıfı sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenecek.

Bu işlemler için sürücü belgesine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, fakat isteyen sürücüler, iki yıl içinde bu sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından faydalanmaya başlayabilirler. Bu değişiklikle beraber, B sınıfı ehliyet sahiplerinin daha esnek bir şekilde motosiklet kullanmalarının önü açılmış oluyor.

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