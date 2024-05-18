Klozet kapağı kapatılmadan çekilen sifon çok tehlikeli! Cayır cayır hastalık saçıyor

On kez sifon çekilmesinin bile klozeti önceki ziyaretçilerin bıraktığı tehlikeli aerosol parçacıklarından tamamen temizlemeye yetmediği vurgulanmakta. Bu nedenle, klozet kapağını kapalı tutarak sifon çekmek, sağlıklı bir alışkanlık olarak benimsenmeli.