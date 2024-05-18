SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Klozet kapağı kapatılmadan çekilen sifon çok tehlikeli! Cayır cayır hastalık saçıyor

Tuvaletlerde klozet kapağının kapatılmasının önemi bilim dünyasının son çalışmalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar sifon çekildiğinde ortaya çıkan mikroskobik idrar ve dışkı partiküllerini parlak yeşil lazer ve yüksek çözünürlüklü kamera kaydı kullanarak görüntüledi. Bu görüntüler, sifon çekilirken klozet kapağının açık bırakılmasının insan sağlığı için taşıdığı riskleri açıkça ortaya koyuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 19:05 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 19:05
Klozet kapağı kapatılmadan çekilen sifon çok tehlikeli! Cayır cayır hastalık saçıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yayınlanan video kaydında, su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırarak yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığı belirlendi. Bu damlacıkların içinde bulunan koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenler, özellikle umumi tuvaletlerde ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

DAKİKALARCA HAVADA ASILI KALIYOR

Araştırma ekibi bu damlacıkların yüzeylere çökmelerinin saniyeler içinde gerçekleştiğini ancak daha küçük partiküllerin havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabildiğini belirtiyor.

KORUNMA YOLLARI VE ÖNERİLER

Tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağını kapatmak bu zararlı partikülleri kontrol altında tutmanın en etkili yöntemlerinden biri.

Bilim insanları, özellikle umumi tuvaletlerde klozet kapağını her kullanımdan sonra kapalı tutmanın önemine dikkat çekiyorlar.

On kez sifon çekilmesinin bile klozeti önceki ziyaretçilerin bıraktığı tehlikeli aerosol parçacıklarından tamamen temizlemeye yetmediği vurgulanmakta. Bu nedenle, klozet kapağını kapalı tutarak sifon çekmek, sağlıklı bir alışkanlık olarak benimsenmeli.

Bu bilgiler, tuvalet alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz ve daha hijyenik bir çevre için gerekli önlemleri almanın zamanının geldiğini gösteriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Dijital Telif Yasası için kritik tarihi açıkladı: Google geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir | Flaş Çetin Doğan çıkışı
Başörtülü hakime ’reddi hakim’ talebinde bulunan avukatlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki: Eski Türkiye kafası! Soruşturma başlatıldı
Beylikdüzü’nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin’in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı!
Beşiktaş Hatayspor | CANLI
Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Başakşehir Trabzonspor | CANLI
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
SON DAKİKA