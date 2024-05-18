Klozet kapağı kapatılmadan çekilen sifon çok tehlikeli! Cayır cayır hastalık saçıyor

Yayınlanan video kaydında, su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırarak yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığı belirlendi. Bu damlacıkların içinde bulunan koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenler, özellikle umumi tuvaletlerde ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.
DAKİKALARCA HAVADA ASILI KALIYOR
Araştırma ekibi bu damlacıkların yüzeylere çökmelerinin saniyeler içinde gerçekleştiğini ancak daha küçük partiküllerin havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabildiğini belirtiyor.
KORUNMA YOLLARI VE ÖNERİLER
Tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağını kapatmak bu zararlı partikülleri kontrol altında tutmanın en etkili yöntemlerinden biri.