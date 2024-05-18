Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, kamu ve özel sektör çalışanları Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyorlar ve bu tatilin hangi günler arasında olacağını merak ediyorlar. İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Ancak, bu sefer bayram tatili öncesi öğrencilerin yaz tatiline girmesi nedeniyle onlar için ek bir tatil fırsatı olmayacak.