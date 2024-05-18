Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl Pazar günü başlarken hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün sürecek. Bayram tatilinin son günü Çarşamba'ya denk gelirken Perşembe ve Cuma günlerinin tatile dahil edilmesi durumunda ise bayram tatili toplam 9 gün sürecek. Ancak bayram tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.
OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar bu yıl 14 Haziran cuma günü kapanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ek tatil yapamayacak. Önümüzdeki 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA NERELER KAPALI?
Kurban Bayramı tatili süresi boyunca bankalar, kamu kurumları, eczaneler, noterler, hastaneler, sağlık ocakları kapalı olacak.
Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.