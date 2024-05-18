SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, insanlar tatil planları için büyük bir heyecan yaşamaya başladı. Normalde dört gün süren bu kutsal bayram, bu yıl Haziran ayında kutlanacak ve hem özel sektör hem de kamu çalışanları arasında tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda merak artmış durumda. Aileleriyle daha uzun süre vakit geçirmek ve tatil yapma fırsatı bulmak isteyen birçok kişi, bayram tatilinin uzatılması yönünde umutlarını sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 09:22 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 10:08
Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün sürecek 2024? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kamu, özel sektör...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, kamu ve özel sektör çalışanları Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyorlar ve bu tatilin hangi günler arasında olacağını merak ediyorlar. İslam dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Ancak, bu sefer bayram tatili öncesi öğrencilerin yaz tatiline girmesi nedeniyle onlar için ek bir tatil fırsatı olmayacak.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi arefe günü olacak.



Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar, Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi ve Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı ve Kurban Bayramı'nın son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Detaylı takvim şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran 2024

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran 2024

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran 2024

Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran 2024


KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl Pazar günü başlarken hafta sonu ile birlikte toplam 5 gün sürecek. Bayram tatilinin son günü Çarşamba'ya denk gelirken Perşembe ve Cuma günlerinin tatile dahil edilmesi durumunda ise bayram tatili toplam 9 gün sürecek. Ancak bayram tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.



OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar bu yıl 14 Haziran cuma günü kapanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ek tatil yapamayacak. Önümüzdeki 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



KURBAN BAYRAMI'NDA NERELER KAPALI?

Kurban Bayramı tatili süresi boyunca bankalar, kamu kurumları, eczaneler, noterler, hastaneler, sağlık ocakları kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Valilikten flaş açıklama
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay
Avrupa’nın dev kulüpleri peşinde: Arsenal, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara başlayacak
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
SON DAKİKA