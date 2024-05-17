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Napolyon'u sinirden çatır çatır çatlatan Osmanlı paşası! Tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı

Fransız İhtilali'nin getirdiği kaos ve umut dalgaları Avrupa'da hissedilirken, genç bir komutanın adı gittikçe duyulmaya başladı. Radikal bir düşüncenin ve cesur hamlelerin adamı olan Napolyon Bonapart, henüz on yıl bile geçmeden gözlerini Osmanlı topraklarındaki stratejik bir noktaya Mısır'a dikti. 1798'de başlattığı bu cesur sefer hem İngiliz sömürgelerine bir kapı aralamak hem de Fransız hakimiyetini genişletmek amacını taşıyordu.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:07 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:20
Napolyon’u sinirden çatır çatır çatlatan Osmanlı paşası! Tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı

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Mısır'a güçlü bir orduyla ayak basan Napolyon, toprak ve prestij kazanmayı hedefliyordu. Ancak Ebu Kır'da yaşanan donanma felaketi, tüm planlarını altüst etti. Bu felaket, Fransız donanmasını yok ederek Napolyon ve ordusunu Mısır'da yalnız ve izole bir duruma düşürdü.

Akka Kalesi'nde Direnişin Simgesi! 🛡️ Cezzar Ahmed Paşa 🌟 ⚓

Napolyon'un Mısır'daki izolasyonundan çıkış yolu ararken gözü bu kez Suriye'ye çevrildi. 1799'un Şubat ayında 18 bin askerle Suriye'ye doğru yola çıkan Napolyon, Akka Kalesi önünde Osmanlılarla karşı karşıya geldi.

Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Fransızların ilerleyişine karşı koyarak tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir savunma gerçekleştirdi.

64 Gün Süren Mücadele ve Napolyon'un Akka'dan Çekilişi 🏹 🚩

Akka Kalesi önünde 64 gün süren kuşatma, çeşitli taktikler ve sürekli çatışmalarla doluydu. Sonunda, Cezzar Ahmed Paşa'nın kahramanca direnişi, Napolyon'u büyük bir hayal kırıklığına uğratarak geri çekilmeye zorladı. 1799'un Mayıs ayında yapılan son hücum, Napolyon için umutların tükendiği an oldu.

Cezzar Ahmed Paşa: Napolyon'a Karşı Duran Kahraman ⚔️

Napolyon, Akka'dan çekilirken, Cezzar Ahmed Paşa taktik zekası ve direnişiyle "Osmanlı tokadı"nı vurmuş oldu.

Bu olaylar, Cezzar Ahmed Paşa'yı "Kasap" lakabıyla tarihe geçiren bir kahraman olarak tanıttı. Napolyon ise Mısır'dan eli boş dönerek, Akka'daki başarısızlığı "Kader Akka'da beni bir ihtiyarın oyuncağı etti" sözleriyle anlattı.

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