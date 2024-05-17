Napolyon’u sinirden çatır çatır çatlatan Osmanlı paşası! Tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı

Mısır'a güçlü bir orduyla ayak basan Napolyon, toprak ve prestij kazanmayı hedefliyordu. Ancak Ebu Kır'da yaşanan donanma felaketi, tüm planlarını altüst etti. Bu felaket, Fransız donanmasını yok ederek Napolyon ve ordusunu Mısır'da yalnız ve izole bir duruma düşürdü.