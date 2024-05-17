Napolyon’u sinirden çatır çatır çatlatan Osmanlı paşası! Tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı

64 Gün Süren Mücadele ve Napolyon'un Akka'dan Çekilişi 🏹 🚩
Akka Kalesi önünde 64 gün süren kuşatma, çeşitli taktikler ve sürekli çatışmalarla doluydu. Sonunda, Cezzar Ahmed Paşa'nın kahramanca direnişi, Napolyon'u büyük bir hayal kırıklığına uğratarak geri çekilmeye zorladı. 1799'un Mayıs ayında yapılan son hücum, Napolyon için umutların tükendiği an oldu.
Cezzar Ahmed Paşa: Napolyon'a Karşı Duran Kahraman ⚔️
Napolyon, Akka'dan çekilirken, Cezzar Ahmed Paşa taktik zekası ve direnişiyle "Osmanlı tokadı"nı vurmuş oldu.
Bu olaylar, Cezzar Ahmed Paşa'yı "Kasap" lakabıyla tarihe geçiren bir kahraman olarak tanıttı. Napolyon ise Mısır'dan eli boş dönerek, Akka'daki başarısızlığı "Kader Akka'da beni bir ihtiyarın oyuncağı etti" sözleriyle anlattı.