Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor

ARKADAŞI GİZLİCE ÇEKTİ

Bahsedilen videonun görüntülerine ulaştı. İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde uyuşturucuya Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı çok üzüldüğü için başladığını söyledi. İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen şarkıcı, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve o kişinin yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı. Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.