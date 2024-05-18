Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.





Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



PİKNİK TÜPÜ OLAN SANDIK AÇILMAYA ÇALIŞILIRKEN PATLAMA OLMUŞ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaa Karayaka beldesinde jandarmanın ihbara gittiği bir bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erbaa Karayaka beldesinde bir bağ bahçesinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri içerisinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu, 5 jandarma personelimiz 2 sivil vatandaşımız yaralanmış, askerlerimizden birinin iki bacağında, bir sivil ve bir askerin tek bacağında nitelikli yaralanma meydana gelmiş olup , diğer askerlerin ve vatandaşların yaralanmaları hayati nitelik arz etmeyen yaralanmalar mahiyetindedir. Nöbetçi savcımız olay yerine intikal etmiş olup, olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır."

Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.



Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.



İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı… — Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) May 18, 2024

VALİDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.