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Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 22:15 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 01:44
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı

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Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.



İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama!

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PİKNİK TÜPÜ OLAN SANDIK AÇILMAYA ÇALIŞILIRKEN PATLAMA OLMUŞ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaa Karayaka beldesinde jandarmanın ihbara gittiği bir bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erbaa Karayaka beldesinde bir bağ bahçesinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri içerisinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu, 5 jandarma personelimiz 2 sivil vatandaşımız yaralanmış, askerlerimizden birinin iki bacağında, bir sivil ve bir askerin tek bacağında nitelikli yaralanma meydana gelmiş olup , diğer askerlerin ve vatandaşların yaralanmaları hayati nitelik arz etmeyen yaralanmalar mahiyetindedir. Nöbetçi savcımız olay yerine intikal etmiş olup, olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır."

VALİDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.


'TERÖR SALDIRISI DEĞİL'

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU; 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin isimleri belli oldu.



Olayda yaralananların isimlerinin Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) olduğu öğrenildi.



Öte yandan Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu açıkladı: 2 kişi gözaltında



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu 5'i jandarma görevlisi 7 kişinin yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcıyla ilgili 2 kişinin yakalandığını duyurdu.



Vali Hatiboğlu patlamanın yaşandığı evde incelemede bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 kişinin Samsun'da yakalandığını duyuran Hatiboğlu, "Bu akşam 21.20 sularında Erbaa ilçemiz Karayaka beldemizde bir patlama meydana geldi. Bölge halkından bir vatandaşımız, jandarmayı arayarak bahçelerinde kendilerine ait olmayan şüpheli bir paket bulunduğu ihbarında bulundu. Devriyemiz kontrole geliyor. Kontrol esnasında patlama meydana geliyor. Patlama sonucunda 5 uzman jandarma personelimiz yaralanıyor. Şuan 3 jandarmamız üniversite hastanemizde 2 sivil yaralımız Tokat devlet hastanesinde, 2 yaralı jandarma görevlisi ile Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi Samsun'da yakalandılar. Gerekli araştırmaların sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

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