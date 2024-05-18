İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten olay: Gündüz vakti kaçırıp tanınmaz hale gelinceye kadar dövdüler!

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İstanbul Üsküdar'da 56 yaşındaki M.A. isimli vatandaş 3 kişi tarafından kaçırılarak dövüdü para ve kredi kartları gasbedildi. i. KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi.

Kaçırma anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin kulandıkları otomobille mağdurun aracının önünü kestiği ve adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdiği anlar yer alıyor. POLİS ALARMA GEÇTİ

Polisi alarma geçiren olayın ardından Gasp Büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Görüntü kayıtlarından kaçırılan otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin sahibinin yanındakilerle birlikte Fatih'te bir otelde kaldığı belirlendi. Zamana karşı yarışan polis ekipleri otel odasına baskın yaptı ancak şüphelilere ulaşamadı. Bu gelişme üzerine sürdürülen saha çalışmasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Üsküdar'da bir ara sokakta park halinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ve kaçırdıkları kişinin halen otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.