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Kütahya'da faciaya ramak kaldı! Cip kontrolden çıkıp kafeye daldı: 1'i ağır 2 kişi yaralı

Kütahya'da bir otomobil kafeye daldı... Kontrolsüz sürücü tüm dikkatsizliğinin yanı sıra kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1’i ağır 2 müşteri yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 01:24 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 01:44
Kütahya’da faciaya ramak kaldı! Cip kontrolden çıkıp kafeye daldı: 1’i ağır 2 kişi yaralı

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Kütahya'da ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1'i ağır 2 müşteri yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı. Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Dayan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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